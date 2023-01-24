Разработчики из Google Research создали нейросеть, которая умеет «нюхать» и создавать новые ароматы

Основная задача Osmo — помогать в поисках и создании новых ароматов без необходимости их физического скрещения. В планах Osmo также создать специальный датчик для преобразования запахов в цифровые сигналы, однако для такой задачи могут потребоваться годы исследования.

Пользоваться Osmo смогут парфюмерные лаборатории, однако обычным пользователям технология не будет доступна. Разработчики планируют с помощью нейросети создать совершенно новые парфюмерные ароматы.