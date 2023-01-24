Разработчики из Google Research создали нейросеть, которая умеет «нюхать» и создавать новые ароматы

вторник, 24 января 2023 | 22:31    
В мире
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Нейросеть Osmo умеет описывать запахи более 5 тыс. соединений, если указать их молекулярную структуру.

Основная задача Osmo — помогать в поисках и создании новых ароматов без необходимости их физического скрещения. В планах Osmo также создать специальный датчик для преобразования запахов в цифровые сигналы, однако для такой задачи могут потребоваться годы исследования.

Пользоваться Osmo смогут парфюмерные лаборатории, однако обычным пользователям технология не будет доступна. Разработчики планируют с помощью нейросети создать совершенно новые парфюмерные ароматы.

Тэги: 
технологии
парфюм
#времяцифры
Источник:
Wired
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