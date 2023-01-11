Проверьте комплектацию своих компьютеров: Видеокарты AMD Radeon массово ломаются по неизвестной причине

Примерно за месяц в мастерскую германского YouTube-блогера KrisFix-Germany поступили 61 видеокарта Radeon RX 6900 и RX 6800, у 48 из которых был сломан GPU. Во всех 48 случаях были обнаружены и другие похожие симптомы: короткое замыкание SOC-шины, шины контроллера памяти, а также шины самой памяти. Блогер отметил, что впервые увидел такое количество вышедших из строя видеокарт с одинаковыми проблемами.

Владельцы сломанных деталей сообщили, что не подвергали карты экстраординарным нагрузкам. Большинство пользователей либо играли, либо смотрели YouTube, когда случилась поломка.

Точная причина поломок неизвестна. Однако во всех случаях есть закономерность – был установлен драйвер Adrenalin 22.11.2, выпущенный в декабре 2022 года. Предположительно, AMD выпустила бракованную версию драйвера для видеокарт 6000-й серии, которая отключает тепловую защиту процессора. До появления официального комментария от производителя, специалисты рекомендуют пользователям упомянутых моделей отказаться от обновления драйвера.