Призывать 30-летних в российскую армию начнут уже весной

четверг, 12 января 2023 | 12:16    
Россия
     163
Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв. С таким заявлением выступил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Напоминаем, что увеличить возраст призыва в армию - с 18 до 21 года, а верхний порог повысить до 30 лет - предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он мотивировал это необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии.

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после — привести эти данные в соответствие с военным заданием", - указал Картаполов.

Он также отметил, что первоначально на службу призывать будут «по смешанному типу» — то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. Однако полный переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет, объяснил парламентарий.

Военный эксперт, капитан запаса Юрий Апарин полагает, что новую систему призывного возраста действительно следует «обкатать»:

«Нельзя просто взять и запустить данный механизм в одночасье. Очевидно, что мы столкнемся со многими сложностями. Например, как будут сосуществовать в одних рядах 30-летние и те, что их на 10-12 лет младше? Не станет ли это катализатором дедовщины? В общем, вопросов, немало, с наскока такие вещи реализовывать точно не стоит».

Тэги: 
Россия
армия
Госдума
закон
Источник:
Парламентская газета
Читать Дубна.Ru в
13.01.2023 | 11:19   
Россия
    66
Спикер Госдумы Володин предложил конфисковывать имущество за экстремизм и дискредитацию ВС России
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил дополнить статьи Уголовного кодекса о призывах к экстремизму (ст...
Россия | Госдума | закон | #Z
09.01.2023 | 22:46   
Россия
    252
Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
Такое решение принято в связи с «незаконными действиями Совета Европы».
Россия | коррупция | закон
10.01.2023 | 19:35   
Россия
    228
Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров, потерявших больше всех денег в 2022 году
В 2022 году на фоне "спецоперации" России в Украине 68 российских бизнесменов, входивших в список миллиардеров по...
бизнес | Россия | финансы | рейтинг