Призывать 30-летних в российскую армию начнут уже весной

Напоминаем, что увеличить возраст призыва в армию - с 18 до 21 года, а верхний порог повысить до 30 лет - предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он мотивировал это необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии.

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после — привести эти данные в соответствие с военным заданием", - указал Картаполов.

Он также отметил, что первоначально на службу призывать будут «по смешанному типу» — то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. Однако полный переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет, объяснил парламентарий.

Военный эксперт, капитан запаса Юрий Апарин полагает, что новую систему призывного возраста действительно следует «обкатать»: