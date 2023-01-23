Презентация книги «Военное училище атомного проекта СССР» прошла в Совете ветеранов Дубны

Очередной данью памяти об уникальном училище стала книга о выпускниках и преподавателях военных и инженерных дисциплин. Издание будет интересно всем, кто изучает историю и краеведение.

9 августа 2015 года в Университете "Дубна" выпускниками училища был воссоздан музей ВВВСКУ. 11 мая 2019 года здесь состоялось торжественное открытие памятника "КУРСАНТАМ ВОЕННОГО УЧИЛИЩА АТОМНОГО ПРОЕКТА СССР". Летом 2022 года года в Дубне появились улица и проезд Военных строителей.

Училище создано 1 августа 1950 года приказом № 0522 министра внутренних дел СССР генерал-полковника Круглова С. Н. как Томское военно-техническое училище МВД СССР (ТВТУ МВД СССР). Военное училище должно было готовить военно-технические кадры для Главпромстроя МВД СССР под командованием Героя Социалистического Труда генерала Комаровского А. Н.

В октябре 1952 года в связи с секретностью и запретом поступления в него гражданских абитуриентов, а также со сложностью учебного процесса, в соответствии с Приказом МВД СССР № 0088с от 30.10.1952 года училище было передислоцировано в г. Новосибирск и получило наименование Новосибирское военно-техническое училище МВД СССР (НВТУ МВД СССР). Срок обучения курсантов устанавливался в два года.

1 сентября 1955 года Новосибирское военно-техническое училище перешло на трёхлетний срок обучения. Это способствовало значительному повышению качества подготовки курсантов. В училище стали принимать молодежь только со средним и средним специальным образованием.

С 15 июля 1973 года, в связи с передислокацией училища в город Дубна Московской области, оно стало именоваться Волжским военным строительно-техническим училищем (ВВСТУ). Передислокация в Московскую область была вызвана желанием улучшить учебный процесс возможностью привлечения нового преподавательского состава, в том числе из научных заведений города Дубны. В конце 1982 года было принято решение о переводе училища на программу высшего военного учебного заведения.

27 марта 1993 года училище расформировано. За всю свою историю училище осуществило 29 выпусков общей численностью 7150 офицеров-лейтенантов и 8 выпусков общей численностью 1650 офицеров-младших лейтенантов. Это было единственное и уникальное военное училище в стране, подчиняющееся "атомному" министерству.