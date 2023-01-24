Предприниматель из Дмитрова разработал систему управления орошением, работающую на солнечной энергии

вторник, 24 января 2023 | 12:53    
Регион
     351
Владимир Федюшкин со своей командой создал систему дистанционного управления дождевальными машинами, работающими на альтернативных источниках энергии. Система подразумевает использование энергии солнца. Первые контракты на тестовую эксплуатацию разработок Федюшкина заключены с крупными фермерскими хозяйствами Краснодарского края.

Владимир Федюшкин возглавляет инжиниринговую компанию «Региональная энергетика». Уже больше семи лет он занимается альтернативными источниками энергии. На крыше своего офиса предприниматель установил большую солнечную батарею, собрал интеллектуальную энергосистему из солнечной электростанции и генерирующего оборудования. И после того, как затраты на энергосистему окупились, стал получать собственное электричество абсолютно бесплатно.

«Наши наработки в создании инновационных энергетических систем мы собираемся реализовать в больших масштабах, договариваемся о сотрудничестве с крупными аграриями юга России и Центрального Черноземья. Плюс нашей энергосистемы не только в том, что она использует бесплатную энергию солнца, но и в том, что эта система — полностью автоматизированная», — рассказал Владимир Федюшкин.

В эксплуатации дождевальных машин, включенных в систему Федюшкина, человек участвует дистанционно, только для контроля ее функционирования. Все программное обеспечение для системы написал Юрий Федюшкин, внук основателя фирмы «Региональная энергетика» и ее программист. По словам Федюшкиных, их проект открыт для самых различных модификаций в агробизнесе, коммунальной сфере, для использования в различных производственных процессах.

Ключевое направление деятельности дмитровской энергетической компании — это использование альтернативных видов энергии, и не только солнечной, но и энергии ветра, геотермальной энергии. В марте этого года начнется тестовая эксплуатация энергосистемы Федюшкиных в одном из краснодарских агрохолдингов, затем дмитровские предприниматели планируют масштабировать свой опыт. И в перспективе — построить в Дмитрове завод запчастей для солнечных и ветровых электростанций.

Тэги: 
Дмитров
технологии
бизнес
Источник:
РИАМО
Читать Дубна.Ru в
30.01.2023 | 13:29   
Регион
    121
Компания из Дмитрова представит свою продукцию на выставке в Дубае
При содействии Фонда поддержки экспорта Московской области сразу 20 компаний из региона станут участниками...
Дмитров | продукты | бизнес | выставка
30.01.2023 | 15:31   
Регион
    121
Ресторатор профинансирует реконструкцию автовокзала в Дмитрове
Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова рассказала, что инвестор – это крупный...
Дмитров | транспорт | ремонт
28.01.2023 | 13:31   
Регион
    303
Гигантскую саранчу, редких богомолов и насекомых планируют разводить под Дмитровом
Парк отдыха «Зооферма Шихово» в Дмитровском районе представил посетителям необычную коллекцию редких бабочек и...
Дмитров | сельское хозяйство | туризм