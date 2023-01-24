Предприниматель из Дмитрова разработал систему управления орошением, работающую на солнечной энергии

Владимир Федюшкин возглавляет инжиниринговую компанию «Региональная энергетика». Уже больше семи лет он занимается альтернативными источниками энергии. На крыше своего офиса предприниматель установил большую солнечную батарею, собрал интеллектуальную энергосистему из солнечной электростанции и генерирующего оборудования. И после того, как затраты на энергосистему окупились, стал получать собственное электричество абсолютно бесплатно.

«Наши наработки в создании инновационных энергетических систем мы собираемся реализовать в больших масштабах, договариваемся о сотрудничестве с крупными аграриями юга России и Центрального Черноземья. Плюс нашей энергосистемы не только в том, что она использует бесплатную энергию солнца, но и в том, что эта система — полностью автоматизированная», — рассказал Владимир Федюшкин.

В эксплуатации дождевальных машин, включенных в систему Федюшкина, человек участвует дистанционно, только для контроля ее функционирования. Все программное обеспечение для системы написал Юрий Федюшкин, внук основателя фирмы «Региональная энергетика» и ее программист. По словам Федюшкиных, их проект открыт для самых различных модификаций в агробизнесе, коммунальной сфере, для использования в различных производственных процессах.

Ключевое направление деятельности дмитровской энергетической компании — это использование альтернативных видов энергии, и не только солнечной, но и энергии ветра, геотермальной энергии. В марте этого года начнется тестовая эксплуатация энергосистемы Федюшкиных в одном из краснодарских агрохолдингов, затем дмитровские предприниматели планируют масштабировать свой опыт. И в перспективе — построить в Дмитрове завод запчастей для солнечных и ветровых электростанций.