Полицейскими в Талдомском округе задержан подозреваемый в краже из дома

воскресенье, 22 января 2023 | 12:54    
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В дежурную часть ОМВД России по Талдомскому г.о. поступило заявление от 29-летнего местного жителя о краже его знакомым денежных средств и металлических инструментов из дома в д. Стариково. Общая сумма причиненного ущерба более 46 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 37-летний местный житель. Злоумышленник, проживая у заявителя дома, в момент его отсутствия совершил кражу.

В отношении задержанного следователем Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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