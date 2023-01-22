Полицейскими в Талдомском округе задержан подозреваемый в краже из дома

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 37-летний местный житель. Злоумышленник, проживая у заявителя дома, в момент его отсутствия совершил кражу.

В отношении задержанного следователем Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.