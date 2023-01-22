Подмосковный ассенизатор стал живым мемом соцсетей

воскресенье, 22 января 2023 | 13:52
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Предприниматель из Домодедова Сергей Ротарь прославился в социальных сетях. Фото его ассенизаторской машины с названием «Какавозик» быстро разлетелось по Интернету.
«Сначала автомобиль назывался «Еду за вашим счастьем», но оно не прижилось. Все называли по-простому, как обычно называют ассенизаторские машины. Потом зашёл ремонтировать телефон, увидел рекламное агентство. Это натолкнуло меня на мысль назвать машину как-то креативно. Так и появилось это название», - рассказал историю появления «какавозика» Сергей Ротарь.
Маркетинговый ход сработал. После того, как разместил новое название на своём автомобиле, заказов стало больше.
«Многие звонят, спрашивают: «Это какавозик?», - улыбается Сергей. - Когда едешь по работе, многие сигналят, показывают «класс».
Сергей знаменитым себя не считает, но фотографии «Какавозика» в социальных сетях его радуют.