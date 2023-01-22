Подмосковный ассенизатор стал живым мемом соцсетей

«Сначала автомобиль назывался «Еду за вашим счастьем», но оно не прижилось. Все называли по-простому, как обычно называют ассенизаторские машины. Потом зашёл ремонтировать телефон, увидел рекламное агентство. Это натолкнуло меня на мысль назвать машину как-то креативно. Так и появилось это название», - рассказал историю появления «какавозика» Сергей Ротарь.