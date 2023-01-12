По версии журнала Vademecum персоной года стал основатель предприятия «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна»

четверг, 12 января 2023 | 11:29    
Дубна
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Один из ведущих в России деловой журнал об индустрии здравоохранения Vademecum опубликовал итоги онлайн-марафона на звание «Персона года». В номинации «Топ-менеджер Фармпром» победителем признан президент Группы компаний «Рус Биофарм» и основатель предприятия «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна» Сатия Карм Пуния.

Новая реальность, в которую всех погрузил прошедший 2022 год, - не повод отказываться от добрых традиций. Так решили в редакции Vademecum и запустили на предпраздничные дни и новогодние каникулы онлайн-голосование, в ходе которого были выбраны те, кто, невзирая на обстоятельства, продолжал строить и модернизировать индустрию здравоохранения.

Выборы «Персон года» по версии Vademecum проходили в разных номинациях, а шорт-лист был составлен, исходя из активности и значимости влияния того или иного кандидата на отрасль в ушедшем году. Победу в номинации «Топ-менеджер Фармпром» безоговорочно одержал президент Группы компаний «Рус Биофарм» и основатель «ПСК Фарма» Сатия Карм Пуния, заслуги которого признали как эксперты, участники отрасли, так и потребители фармацевтической продукции, которая выпускается на территории особой экономической зоны в Дубне.

«ПСК Фарма» на протяжении последних двух лет планомерно инвестировавшая в развитие, к концу 2022 года сформировала солидный продуктовый портфель современных технологически сложных лекарственных препаратов, включающий 60 наименований. В перспективе к выводу на рынок готовится еще как минимум столько же: помимо технологически сложных впервые воспроизведенных в России препаратов, на которых компания специализировалась изначально, в пуле новинок будут и оригинальные препараты. Стратегия дальнейшего успешного развития бизнеса предусматривает серьезные вложения: в ближайшие 3-4 года компания намерена инвестировать в разработку новых продуктов, развитие производства и расширение портфеля порядка  5 млрд рублей. 

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» поздравляет победителя онлайн-голосования, всю дружную команду Группы компаний «Рус Биофарм» и высокотехнологичного биофармацевтического завода «ПСК Фарма» и желает в новом году добиться еще больших успехов!

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