ОЭЗ «Дубна» подарила детям Дубны, Дмитрова и Кимр сладкие подарки

пятница, 13 января 2023 | 14:27    
Дубна
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Четыреста новогодних подарков в яркой праздничной упаковке получили дети Дубны, Дмитрова и Кимр от сотрудников Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и резидентов технико-внедренческой зоны.

Еще накануне праздника в рамках благотворительной акции «Добрый Новый год» около сотни сладких кондитерских наборов Управляющая компания ОЭЗ доставила в школу «Возможность» - они вручены воспитанникам образовательного учреждения на новогоднем утреннике. И хотя волшебная ночь с 31 декабря на 1 января уже позади, сотрудники ОЭЗ «Дубна» продолжают дарить ребятам свою любовь и сладкие подарки.

10 января сто подарков детям Дмитровского детского дома-интерната лично передал заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям Егор Круглов. А на следующий день еще столько же сладких гостинцев отвезли в администрацию городского округа Дубна. Часть из них получили учащиеся православной гимназии «Одигитрия», которая в декабре прошлого года отметила свой 28-й день рождения, остальные предназначены ребятам, чьи отцы мобилизованы в связи с проведением специальной военной операции, и другим нуждающимся. Более ста новогодних подарков отправились в город Кимры для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

В этот раз активно проявили себя резиденты, ставшие спонсорами акции компании: «Арома Хоум», «Гранат Био Тех», «Окей Вижен Технологии», «Паскаль», «Полекс Бьюти», «Алтегра». Свою персональную лепту в благотворительность внесли и многие сотрудники Управляющей компании технико-внедренческой зоны, а также неравнодушные жители города.

В особой экономической зоне уверены, что в Новый год каждого ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, обязательно нужно порадовать подарком. Новый год – праздник, который длится ровно столько, сколько доброты и внимания получают наши дети от окружающих их взрослых.

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