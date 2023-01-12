Объединенный институт выступает активным участником международной коллаборации FLAP

Задача этого объединения – сотрудничество в области фундаментальной и прикладной физики линейных ускорителей. У коллаборации также широкие возможности для обучения молодежи, которая может участвовать в реальных научных задачах.

Прошедший 2022 год стал для новой коллаборации весьма плодотворным. О становлении, работе и важных результатах FLAP рассказал представитель коллаборации Антон Балдин, начальник сектора теоретической и методической поддержки проектов ЛФВЭ ОИЯИ.

В коллаборацию входят российские институты и университеты, научные центры стран СНГ и представители отдельных центров Великобритании, Японии, Чили.

«В этом объединении физиков и инженеров различных научных и учебных центров была успешно реализована новая концепция сотрудничества – объединение усилий научных групп, представляющих различные организации, для совместного решения определенных задач», — отметил Антон Балдин.

В ОИЯИ «местом сборки» этой коллаборации стал вводящийся в эксплуатацию линейный ускоритель электронов ЛИНАК-200. Это уникальный ускоритель электронов, способный генерировать электронные пучки с различной энергией в диапазоне от 26 до 200 МэВ. В дальнейшем планируется увеличение доступной энергии электронов до 2 ГэВ. Высокая привлекательность этого объекта для научных групп как в России, так и в других странах привела к формированию научного сотрудничества FLAP.

Коллаборация FLAP нацелена как на прикладные, так и на фундаментальные исследования.

«Широкими мазками задачи коллаборации можно описать как поиск новых механизмов и исследование фундаментальных основ процессов взаимодействия пучков ускоренных электронов с веществом и внешними полями. Эти исследования интересны как для разработки новых наукоемких приборов и устройств, так и для решения фундаментальных проблем современной физики, например, поиска «Хиггс-подобных» частиц (Х17) в диапазоне масс около десятков МэВ», — рассказал Антон Балдин.

ЛИНАК-200 был создан в 1973-76 годах для голландского Национального института субатомной физики (NIKHEF) как часть синхротронной установки. В конце 1990-х годов амстердамский институт перенес все экспериментальные исследования в ЦЕРН. В 1999 году по договоренности руководства двух институтов, в Амстердаме и Дубне, ускоритель был демонтирован и перевезен в ОИЯИ, где его «оживлением» успешно занялась группа Валерия Кобеца.

«В настоящее время ускоритель находится в процессе ввода в эксплуатацию. Можно ожидать, что в 2023 году ЛИНАК-200 станет полноценной и очень востребованной базовой установкой ОИЯИ», — подчеркнул спикер.

В 2022 году в рамках коллаборации FLAP на электроном ускорителе ЛИНАК-200 в режиме ввода в эксплуатацию успешно отработали экспериментальные группы исследователей ОИЯИ, НИУ «БелГУ» (Белгород), ФИАН (Москва), ВНИИЭФ (Саров), ТПУ (Томск).