Новые форматы совместных работ Объединенного института и Камчатки

понедельник, 23 января 2023 | 11:50    
Дубна
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Делегация Объединенного института приняла участие в открытии фотовыставки в рамках «Дней Камчатского края» в Москве и провела ряд встреч с представителями региона, в ходе которых стороны договорились провести совместные мероприятия в Дубне.

Принять участие в «Днях Камчатского края» делегацию Объединенного института пригласил руководитель Представительства Камчатского края в Москве Евгений Власов. 19 января представители ОИЯИ присоединились к открытию фотовыставки «Камчатка – твое невероятное приключение», открывшей программу Дней на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», которые продлятся до 10 февраля.

На полях мероприятия были организованы встречи с заместителем Председателя Правительства Камчатского края Александрой Лебедевой и и.о. ректора Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга (КамГУ) Евгением Меркуловым.

Сотрудничество ОИЯИ и КамГУ продолжит активно наполняться новыми мероприятиями и проектами. Стороны договорились о проведении Дней Камчатского края в Дубне, а также обсудили планы проведения летней школы по физике на базе КамГУ, стажировки учителей физики в ОИЯИ, проведения мероприятий в рамках празднования Дня российской науки 8 февраля.

Камчатский государственный университет, на базе которого в 2022 году начал работу информационный центр ОИЯИ, стал главным партнером Института в Камчатском крае, с которым развернута разностороння работа по образовательным и научным направлениям деятельности ОИЯИ, КамГУ и Камчатского края.

 

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