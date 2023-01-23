Новые форматы совместных работ Объединенного института и Камчатки

Принять участие в «Днях Камчатского края» делегацию Объединенного института пригласил руководитель Представительства Камчатского края в Москве Евгений Власов. 19 января представители ОИЯИ присоединились к открытию фотовыставки «Камчатка – твое невероятное приключение», открывшей программу Дней на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», которые продлятся до 10 февраля.

На полях мероприятия были организованы встречи с заместителем Председателя Правительства Камчатского края Александрой Лебедевой и и.о. ректора Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга (КамГУ) Евгением Меркуловым.

Сотрудничество ОИЯИ и КамГУ продолжит активно наполняться новыми мероприятиями и проектами. Стороны договорились о проведении Дней Камчатского края в Дубне, а также обсудили планы проведения летней школы по физике на базе КамГУ, стажировки учителей физики в ОИЯИ, проведения мероприятий в рамках празднования Дня российской науки 8 февраля.

Камчатский государственный университет, на базе которого в 2022 году начал работу информационный центр ОИЯИ, стал главным партнером Института в Камчатском крае, с которым развернута разностороння работа по образовательным и научным направлениям деятельности ОИЯИ, КамГУ и Камчатского края.