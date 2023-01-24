Конфеты-человечки M&M's покидают экраны телевизоров

вторник, 24 января 2023 | 14:34    
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Из рекламных роликов M&M's на неопределенное время исчезнут их главные персонажи — «говорящие конфеты» spokescandies.

Такое решение было принято руководством компании Mars из-за критики со стороны пользователей Сети, которую вызвали изменения как во внешнем виде персонажей, так и в их характере. Из рекламы уберут даже самых известных персонажей — «Красного» и «Желтого», а вместо них M&M's будет представлять комедийная актриса Мая Рудольф.

В 2022 году M&M's изменили характеры и внешность своих персонажей, чтобы сделать их более актуальными для молодых потребителей, но "хотели как лучше, а получилось как всегда".

«В прошлом году мы внесли некоторые изменения в наши любимые «говорящие конфеты». Мы не были уверены, что эти изменения вообще кто-то заметит. И мы определенно не думали, что это вызовет такую реакцию в сети. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы стремимся объединить людей», — пояснили свое решение представители бренда.

Тэги: 
реклама
TV
продукты
Источник:
CNN
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