Конфеты-человечки M&M's покидают экраны телевизоров

Такое решение было принято руководством компании Mars из-за критики со стороны пользователей Сети, которую вызвали изменения как во внешнем виде персонажей, так и в их характере. Из рекламы уберут даже самых известных персонажей — «Красного» и «Желтого», а вместо них M&M's будет представлять комедийная актриса Мая Рудольф.

В 2022 году M&M's изменили характеры и внешность своих персонажей, чтобы сделать их более актуальными для молодых потребителей, но "хотели как лучше, а получилось как всегда".