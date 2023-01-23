Компания «Окей Вижн Технологии» из Дубны расширит производство, увеличив объемы инвестиций почти в три раза

«Компания работает в ОЭЗ «Дубна» с 2019 года – ведет деятельность на арендованных площадях в ИТЦ «Ломоносов». Учитывая новые планы, она построит собственный новый корпус общей площадью 1450 кв.м. Таким образом, объем инвестиций предприятия в развитие производства увеличится почти в 3 раза: со 100 до 275,3 млн рублей», – сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Дополнительное соглашение о расширении направления технико-внедренческой деятельности было подписано между «Окей Вижн Технологии», Мининвестом и управляющей компанией ОЭЗ.

Реализовав проект, предприятие обеспечит серийное производство мягких контактных линз методом формования, а также разработку и выпуск средств для ухода за контактными линзами, в том числе одноступенчатой пероксидной системы для контактных линз. Производств такой системы на сегодняшний день в России нет.

«Окей Вижн Технологии» рассчитывает обеспечить российский рынок однодневными мягкими контактными линзами, заняв порядка 5% в своем сегменте. Также со временем компания намерена выйти на экспорт однодневных дефокусных мягких контактных линз для контроля миопии (близорукости) и однодневных цветных мягких контактных линз в страны Юго-Восточной Азии.

Компания относится к Группе компаний «Окей Вижн» – ведущего оптического холдинга в России, выпускающего средства контактной коррекции (контактные линзы) и средства ухода за линзами.