Компания Apple удалила из App Store приложение российской соцсети для бизнеса и деловых контактов TenChat

В декабре App Store выдал соцсети предупреждение о том, что удалит ее приложение в течение 14 дней за нарушение санкционной политики.

Приложение TenChat было создано резидентом фонда «Сколково» «ВБЦ Лаб». Сервис предназначен для поиска контактов и объединяет функционал LinkedIn (с 2016 года заблокирована в РФ и внесена в реестр запрещенной информации), китайского WeChat и Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Сейчас в соцсети зарегистрировано более 2 млн человек.