Глава Дмитрова удивил зрителей на выступлении хора «Союза православных женщин»

Мероприятие посетили глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, депутат Мособлдумы Марина Шевченко, благочинный Дмитровского церковного округа иерей Алексей Рыженков и военнослужащие, проходящие реабилитацию в местном санатории Минобороны.

Приятно видеть, что дмитровчане знают этот коллектив, любят их творчество и с удовольствием приходят на выступления. Получил истинное наслаждение от живой музыки, которая проникает в самую душу… Благодарю за радость и добро, которые вы дарите людям! — поделился глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный и подарил участницам букет цветов.

При этом одет он был в явно неподобающем случаю стиле: в спортивную толстовку "худи", тренировочные штаны "с пузырями" и кроссовки.