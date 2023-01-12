Генерал Борода: к 120-летию Курчатова. Начало

«Частный землемер» был не самым простым человеком — Василий Курчатов был почетным гражданином города Сим (сейчас это не Уфимская губерния, а Ашинский район Челябинской области), а затем работал в Симбирской губернии (Ульяновская область) и Таврической губернии (понятно где). В более теплые края семью заставила переехать болезнь сестры Игоря, Антонины. Именно там, в Симферополе, началась учеба Курчатова.

Он поступил в Симферопольскую мужскую гимназию, которую окончил с отличием. Правда, в условиях гражданской войны золотую медаль юноше не дали. Высшее образование Курчатов тоже начал в Крыму: в 1920 году поступил в Таврический университет, основанный за два года до того, а вот досрочно оканчивал он уже университет Крымский — к тому времени его успели переименовать. И, несмотря на нужду, он в 1923 году все же отправляется учиться дальше — в Петроград, сразу на третий курс Политехнического института — почему-то на кораблестроительный факультет, при этом — просто для того, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию — параллельно устраивается на работу в Слуцке (Павловск ныне) в Магнитометеорологическую обсерваторию.

Курчатов работает наблюдателем в «электрическом павильоне», где он делает первое в своей жизни самостоятельное исследование и публикует его – об альфа-радиоактивности снега. В 1902 году Чарльз Вильсон обнаружил радиоактивность дождя, и было интересно измерить такую же радиоактивность снега. При этом в своей работе юный ученый нещадно критикует своих предшественников (кроме Вильсона) и указывает на серьезные методические ошибки. И все же, при всех задатках, метеорологом Игорь Васильевич не стал. В 1925 году 22-летнего ученого замечает Абрам Иоффе и приглашает его к себе в ЛФТИ – знаменитый питерский Физтех.

Следующие восемь лет работы Курчатова будут лежать в области физики твердого тела. Конкретно — в области сегнетоэлектриков (они же ферроэлектрики), материалов, обладающих спонтанной поляризацией, которую можно изменить при помощи внешнего электромагнитного поля. Сам эффект был открыт всего пять лет назад, Джозефом Валасеком у сегнетовой соли (отсюда и название) — но за восемь лет Курчатов не только расширил количество сегнетоэлектриков с одного-единственного до новых групп этих соединений, но и предложил научное объяснение этому эффекту — в 1933 году вышла важная публикация исследователя по этой теме. В принципе, и этого открытия было бы достаточно, чтобы оставить свое имя в науке. Однако Курчатов меняет тему, возглавляя совершенно новое направление — ядерную физику.