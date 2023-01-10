Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров, потерявших больше всех денег в 2022 году

вторник, 10 января 2023 | 19:35    
Россия
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В 2022 году на фоне "спецоперации" России в Украине 68 российских бизнесменов, входивших в список миллиардеров по версии Forbes, потеряли значительную часть состояния.

Наибольшие потери понес основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, попавший под санкции США. Состояние бизнесмена и его семьи сократилось на 11,1 миллиарда долларов и концу декабря 2022 года составило 18,4 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге самых обедневших миллиардеров Forbes заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук (состояние на конец декабря — 4,7 миллиарда долларов). Оценка ее состояния снизилась вслед за падением котировок Ozon. В течение года Бакальчук потеряла 8,3 миллиарда долларов.

На третьем месте — Олег Тиньков, выбывший в этом году из списка миллиардеров после продажи своего пакета акций TCS Group Владимиру Потанину за 260 миллионов долларов. Тиньков потерял за год 5,9 миллиарда долларов, а его состояние к концу декабря оценивалось в 870 миллионов долларов.

По подсчетам Bloomberg на конец декабря 2022 года, 24 февраля — в первый день "спецоперации" — богатейшие россияне потеряли 46,6 миллиарда долларов. В течение года они потеряли еще 47 миллиардов долларов.

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