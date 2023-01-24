Дубненские волонтеры передали в городскую больницу новую технику

вторник, 24 января 2023 | 21:12    
Дубна
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Волонтеры «Доброй Дубны» передали в терапевтическое отделение Дубненской городской больницы два электрочайника, а также новую микроволновую печь взамен старой.

"Отделение оборудовано в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Здесь имеется титан с горячей водой, но многим пациентам стационара удобнее пользоваться именно чайником, чтобы вскипятить воду в любое время, когда захочется горячего чаю. Теперь чайники есть на двух этажах терапевтического отделения. Спасибо неравнодушным людям за такие нужные подарки", - сказал Глава наукограда Сергей Куликов.

Лечебный корпус №1, построенный в 1957 году, ни разу капитально не ремонтировался, так что после родильного дома, который введен в эксплуатацию после масштабной реконструкции, он – первый в очереди на обновление.

Сейчас готовится проект и на уровне областного минздрава решается вопрос о проведении капитального ремонта либо реконструкции. С учетом этого в МСЧ-9 открываются дополнительные отделения, что позволит перераспределить потоки пациентов и провести ремонтные работы, не уменьшая доступность медицинской помощи в Дубне.

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