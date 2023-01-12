Доцент Университета «Дубна» Константин Шадров о позиции Канцлера Германии Олафа Шольца по украинскому вопросу

«Шольц, с одной стороны, хочет снять с себя всякую ответственность. При этом он желал бы разделить с Соединенными Штатами финансовые расходы, которые уходят на обострение конфликта на Украине», - сказал международный политолог, доцент кафедры Государственного университета «Дубна» Константин Шадров.

Военные арсеналы в настоящий момент, в первую очередь, истощают европейцы, продолжил политолог. А расклады в военно-промышленном комплексе стран НАТО таковы, что закупать оружие нужно в основном в США.

«Шольц пытается дать понять, что не он побрасывает дровишек в огонь противостояния на Украине. Но у него ничего не получается. Германия, можно считать, уже продала свои национальные интересы ради поддержки киевского режима, в этом вопросе она потеряла всякую субъектность», - подчеркнул Шадров.

Также он же оценил позицию Вице-премьера Молдавии, главу МИД республики Нику Попеску, который сообщил, что настроен с помощью дипломатии, переговоров и диалога добиваться вывода российского контингента войск из Приднестровья.

«Молдавия – это из разряда тех заготовок, которые используются в геополитике. Когда заряжается сразу несколько ружей, а вдруг одно-два или больше выстрелит», - отметил Константин Шадров.

Идет нагнетание обстановки «кукловодами» из США, чтобы в случае чего активизировать Молдавию, подключить ее к разрешению конфликта на Украине, продолжил эксперт.

«На аналогии с Молдавией напрашивается, к примеру, Польша – та же самая заготовка. Она увеличивает вооруженные силы, проводит учения на границе и так далее», - подчеркнул Шадров.

Напомним [ред.], что в настоящее время в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров. Она "поддерживает мир" вместе с «голубыми касками» Молдовы и Приднестровья.