Депутат Госдумы от Подмосковья Ирина Роднина резко отреагировала на слова российского фигуриста о жизни в России

Он заявил, что перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался о поиске нового места для нормальной жизни.

«Я такого спортсмена не знаю. Если он не чувствует себя в безопасности в России, я бы посоветовала ему обратиться к психиатру», — прокомментировала слова коллеги Роднина.

Спортсмен взял паузу в соревнованиях для смены гражданства, позднее он планирует возобновить карьеру.

Назарычев становился бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в 2020 году в соревновании спортивных пар. 21-летний фигурист вместе с партнершей Юлией Артемьевой вошел в число запасных сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Пара распалась в июне 2022-го.