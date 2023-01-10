Депутат Госдумы от Подмосковья Ирина Роднина резко отреагировала на слова российского фигуриста о жизни в России

вторник, 10 января 2023 | 18:00    
Россия
     388
Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина резко отреагировала на слова российского фигуриста Михаила Назарычева о жизни в стране.

Он заявил, что перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался о поиске нового места для нормальной жизни.

«Я такого спортсмена не знаю. Если он не чувствует себя в безопасности в России, я бы посоветовала ему обратиться к психиатру», — прокомментировала слова коллеги Роднина.

Спортсмен взял паузу в соревнованиях для смены гражданства, позднее он планирует возобновить карьеру.

Назарычев становился бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в 2020 году в соревновании спортивных пар. 21-летний фигурист вместе с партнершей Юлией Артемьевой вошел в число запасных сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Пара распалась в июне 2022-го.

Тэги: 
Госдума
Источник:
Metaratings
Читать Дубна.Ru в
12.01.2023 | 12:16   
Россия
    163
Призывать 30-летних в российскую армию начнут уже весной
Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв. С таким заявлением выступил...
Россия | армия | Госдума | закон
13.01.2023 | 11:19   
Россия
    66
Спикер Госдумы Володин предложил конфисковывать имущество за экстремизм и дискредитацию ВС России
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил дополнить статьи Уголовного кодекса о призывах к экстремизму (ст...
Россия | Госдума | закон | #Z
07.01.2023 | 18:24   
Россия
    274
Россия заняла 47-ю строчку рейтинга самых инновационных стран мира
По итогам 2022 года самой инновационной страной мира стала Швейцария, глобальный индекс которой составил 64,6%. Эта...
наука | технологии | рейтинг | Россия