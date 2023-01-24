Coca-Cola выпускает собственный фирменный смартфон

вторник, 24 января 2023 | 16:37    
В мире
     332
Инсайдер Ice Universe опубликовал первое изображение фирменного смартфона от компании Coca-Cola, который называется ColaPhone.

На опубликованном рендере изображена тыльная сторона смартфона. Судя по картинке, смартфон получит ярко-красную заднюю панель с двумя надписями Coca-Cola, а также всего две основные камеры с одной LED-вспышкой. Также по рендеру можно понять, что кнопки для регулирования громкости расположатся на правом торце смартфона.

Ice Universe не рассказал ни об одной технической детали ColaPhone, но отметил, что в разработке гаджета Coca-Cola помог один из ведущих производителей смартфонов. К посту он прикрепил скриншоты аккаунта ColaPhone в китайском Twitter, на которых видно, что профиль смартфона подписан на бренды Poco, Infinix, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Huawei и Realme.

С какой целью Coca-Cola планирует выпустить фирменный смартфон и когда он будет представлен, не сообщается.

Тэги: 
гаджеты
#времяцифры
Источник:
Ice Universe
Читать Дубна.Ru в
24.01.2023 | 22:31   
В мире
    333
Разработчики из Google Research создали нейросеть, которая умеет «нюхать» и создавать новые ароматы
Нейросеть Osmo умеет описывать запахи более 5 тыс. соединений, если указать их молекулярную структуру.
технологии | парфюм | #времяцифры
28.01.2023 | 15:20   
В мире
    493
Нейросеть предложила свой вариант мультфильма "Простоквашино" в стиле американских 1980-х
Арт-дизайнер и блогер Александр Доброкотов при помощи нейросети Midjourney создал заставку к несуществующему...
мультфильмы | #времяцифры
Изображение носит ознакомительный характер
26.01.2023 | 17:53   
Регион
    628
Новый вид мошенничества: москвич потерял 250 тысяч рублей из-за увлечения 10-летнего сына игрой Standoff 2
Маленький мальчик купил пулемет - денег на счёте никто не найдёт.
Интернет | игры | дети | мошенничество | #времяцифры