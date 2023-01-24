Актер Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы

вторник, 24 января 2023 | 00:18    
Россия
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Популярный актер театра и кино Михаил Ефремов, осужденный за "пьяное" ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, попросил заменить ему наказание в виде лишения свободы на принудительные работы.

Согласно карточке дела, ходатайство Ефремова поступило в Алексеевского суд Белгородской области 23 января. Его передали судье. Дата заседания по прошению актера пока не назначена.

Согласно действующему законодательству РФ, осужденный за тяжкие преступления может рассчитывать на замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, после того как проведет в колонии не менее трети срока наказания.

Напоминаем

В июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном. В результате аварии водитель фургона Сергей Захаров погиб. Экспертиза установила, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Суд первой инстанции приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Кассационный суд отказался еще больше смягчить приговор актеру. Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области с декабря 2020 года.

Тэги: 
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