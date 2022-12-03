Высокие государственные награды ученым ОИЯИ

БЕДНЯКОВ Вадим Александрович — директор Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова ОИЯИ

КАЗАКОВ Дмитрий Игоревич — директор Лаборатории теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова ОИЯИ

КОРЕНЬКОВ Владимир Васильевич — директор Лаборатории информационных технологий им. М. Г. Мещерякова ОИЯИ

ХОДЖИБАГИЯН Гамлет Георгиевич — заместитель директора Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина ОИЯИ

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» — государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 1995 г.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности.

Медаль имеет две степени: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Девиз ордена «Польза, честь и слава».