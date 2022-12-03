Высокие государственные награды ученым ОИЯИ

суббота, 03 декабря 2022 | 11:57    
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Согласно указу Президента Российской Федерации № 830 от 17 ноября 2022 года «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награждены сотрудники ОИЯИ,
  • БЕДНЯКОВ Вадим Александрович — директор Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова ОИЯИ
  • КАЗАКОВ Дмитрий Игоревич — директор Лаборатории теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова ОИЯИ
  • КОРЕНЬКОВ Владимир Васильевич — директор Лаборатории информационных технологий им. М. Г. Мещерякова ОИЯИ
  • ХОДЖИБАГИЯН Гамлет Георгиевич — заместитель директора Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина ОИЯИ

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» — государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 1995 г.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности.

Медаль имеет две степени: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Девиз ордена «Польза, честь и слава».

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