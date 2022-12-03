В Университете «Дубна» стартовало обучение по переподготовке управленческих кадров

Программы разработаны специалистами направления «Государственное и муниципальное управление» ФСГН.

Первыми слушателями программ стали представители Администрации г.о. Дубна, ОЭЗ ТВТ «Дубна» и частные предприниматели.

Как отмечает администратор направления «Государственное и муниципальное управление», доцент С.А. Рябкова:

«В последние годы в самых разных сферах активно развивается государственно-частное партнерство. Яркий пример – ОЭЗ «Дубна». Для успешной реализации проектов в рамках такого партнерства крайне важно уметь взаимодействовать: государству с бизнесом, а бизнесу – с государством. Цель курсов – сформировать у слушателей соответствующие компетенции, которые помогут представителям сферы государственного и муниципального управления, бизнеса и предпринимательства понимать друг друга».

На организационном собрании М.А. Тихомиров, замглавы Администрации и один из слушателей программы, заметил, что в регионе активно обсуждаются вопросы подготовки кадрового резерва – людей, обладающих знаниями и практическими навыками в своей сфере и при этом способных освоить новые виды деятельности. Именно такие компетенции смогут получить слушатели новых программ.

В реализации образовательных программ участвуют преподаватели ГМУ, юриспруденции и ИСАУ. Продолжительность обучения составит 3 месяца.