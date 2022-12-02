В Дубне построят дома для специалистов ОЭЗ

пятница, 02 декабря 2022 | 10:35    
Новости
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Строительство жилья для специалистов, работающих в ОЭЗ «Дубна», будет вскоре запущено в городе Дубна. Об этом сообщалось в ходе сессии Форума «Новая экономика».

«Сегодня на территории ОЭЗ "Дубна" работают более 170 резидентов. Только в этом году статус получили 13 компаний. Активно расширяют свои производства и действующие резиденты, и это – опять же привлечение новых специалистов, которым нужно где-то жить. Поэтому вопрос создания жилья для этих профессионалов стоит достаточно остро и активно нами прорабатывается. Рассчитываем, что жилье начнет появляться в Дубне уже в скором времени», – сообщила заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова в ходе сессии Форума «Новая экономика».

Сегодня в ОЭЗ для размещения гостей и специалистов работает Резидент-отель, где предусмотрено льготное проживание сотрудников компаний-резидентов. Между тем, обеспечить проживание всех специалистов ОЭЗ, нуждающихся в жилье, отель не может.

Необходимо создать условия, при которых специалисты и ученые, привлеченные на предприятия и в исследовательские центры, оставались бы здесь работать. Для этого в 2022 году разработан проект комплексного развития городского округа Дубна, предполагающий жилищное строительство, которое полностью обеспечит потребность в жилье.

Форум «Новая экономика» организован РБК и собрал представителей исполнительной и законодательной власти, банковского сектора, профильных экспертов и других.

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ОЭЗ Дубна
строительство
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