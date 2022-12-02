В Дубне осудили двоих за кражу шоколада и алкоголя

Как следует из показаний подсудимых, данное преступление было ими совершено в связи с тем, что один из злоумышленников занял у мамы денежные средства на покупку телефона, который оказался поддельным. Поскольку денежные средства необходимо было вернуть, друзья решили украсть товар (шоколад и алкогольные напитки) определенных марок из розничных магазинов и затем продать его на рынке, что и было сделано.

Дубненский городской суд признал граждан виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору) и, с учетом данных о личности и распределения ролей в совершенном преступления, приговорил одного из злоумышленников к штрафу в размере 10 000 рублей, другого – к лишению свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу. Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура города Дубны.