В Дубне осудили двоих за кражу шоколада и алкоголя

пятница, 02 декабря 2022 | 11:05    
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Судом установлено, что они похитили из трех магазинов города шоколадные наборы и алкогольные напитки на общую сумму более 25 000 рублей.

Как следует из показаний подсудимых, данное преступление было ими совершено в связи с тем, что один из злоумышленников занял у мамы денежные средства на покупку телефона, который оказался поддельным. Поскольку денежные средства необходимо было вернуть, друзья решили украсть товар (шоколад и алкогольные напитки) определенных марок из розничных магазинов и затем продать его на рынке, что и было сделано.

Дубненский городской суд признал граждан виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору) и, с учетом данных о личности и распределения ролей в совершенном преступления, приговорил одного из злоумышленников к штрафу в размере 10 000 рублей, другого – к лишению свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу. Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура города Дубны.

Тэги: 
Дубна
криминал
суд
Прокуратура
Источник:
Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Автор:
Редакция Новостей
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