Транспортная компания ПЭК организовала бизнес-завтрак в ОЭЗ «Дубна»

Мероприятие прошло 2 декабря в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна». В нем приняли участие заместитель главы администрации г.о. Дубна Дмитрий Утробин, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов, представители ТПП, компаний-резидентов технико-внедренческой зоны и предприятий НПК наукограда.

Долгое время ПЭК был представлен филиалами только в мегаполисах страны. А сегодня компания расширяет возможности коммерческих предприятий малых городов, помогая российскому бизнесу перестроиться на альтернативных поставщиков и рынки сбыта.

В августе этого года филиал транспортной компании ПЭК начал свою работу и в подмосковной Дубне. У жителей и предпринимателей наукограда, в том числе резидентов ОЭЗ «Дубна», появились возможности мегаполисов — скорость доставки увеличилась в разы, а логистическое плечо сокращено до 30%.