Транспортная компания ПЭК организовала бизнес-завтрак в ОЭЗ «Дубна»

суббота, 03 декабря 2022 | 14:01    
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Какие вызовы готовит деловому сообществу «новая реальность»? Как преодолеть трудности, успешно пройти адаптацию и выйти победителем? Ответы на эти и другие вопросы дали ведущие профессионалы логистической отрасли на бизнес-завтраке, организованном ПЭК — одной из лучших транспортно-экспедиторских компаний России.

Мероприятие прошло 2 декабря в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна». В нем приняли участие заместитель главы администрации г.о. Дубна Дмитрий Утробин, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов, представители ТПП, компаний-резидентов технико-внедренческой зоны и предприятий НПК наукограда.

Долгое время ПЭК был представлен филиалами только в мегаполисах страны. А сегодня компания расширяет возможности коммерческих предприятий малых городов, помогая российскому бизнесу перестроиться на альтернативных поставщиков и рынки сбыта.

В августе этого года филиал транспортной компании ПЭК начал свою работу и в подмосковной Дубне. У жителей и предпринимателей наукограда, в том числе резидентов ОЭЗ «Дубна», появились возможности мегаполисов — скорость доставки увеличилась в разы, а логистическое плечо сокращено до 30%.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
ПЭК
транспорт
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