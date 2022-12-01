Тарифы на коммунальные услуги в России выросли с 1 декабря

За счет этого более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет - следующая индексация тарифов произойдет уже в июле 2024 года.

В 2022 году правительство уже проводило индексацию тарифов ЖКХ - с 1 июля в среднем на 4%. С 2020 года индексация проводилась раз в год в середине лета, до этого - дважды в год.

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек с 1 декабря вырастет на 324 рубля.

Существующая система тарифного регулирования не допускает увеличение совокупного платежа за "коммуналку" граждан больше, чем на величину инфляции.