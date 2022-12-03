Студенты Университета "Дубна" стали финалистами международного конкурса «Молодежь и будущее авиации и космонавтики»

Илья и Никита представили на конкурс свои проекты «Оптимизация воздушного винта» и «Оптимизация профиля крыла» соответственно, которые были отобраны в финал из 282 работ.

Проект Никиты был награжден почетной грамотой Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева.

Работы студентов выполнены под руководством доцента ИФИ А.В. Тарасенко.