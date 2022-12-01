Студенты из Египта посетили Объединенный институт

четверг, 01 декабря 2022 | 13:27    
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28 ноября в рамках «Летнего Многопрофильного университета «Россия-Африка» с экскурсией в Объединенный институт приезжала группа студентов из Египта, проходящих стажировку в Национальном исследовательском университете «Московский энергетический институт» по образовательному треку «Актуальные задачи электроэнергетики».

Студенты ознакомились с ходом реализации мегасайенс-проекта NICA, посетили фабрику сверхпроводящих магнитов в Лаборатории физики высоких энергий. Об истории Института, его флагманских научных проектах и экспериментах ребята узнали на интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ» в ДК «Мир».

Летний многопрофильный университет «Россия – Африка» – образовательный проект, ставящий целью оказать поддержку иностранным выпускникам российских вузов, которые работают в странах Африки. В рамках проекта африканские специалисты проходят курсы повышения квалификации по различным образовательным направлениям в нескольких российских вузах. Проект реализуется консорциумом Российско-Африканского сетевого университета при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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