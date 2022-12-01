Студенты из Египта посетили Объединенный институт

Студенты ознакомились с ходом реализации мегасайенс-проекта NICA, посетили фабрику сверхпроводящих магнитов в Лаборатории физики высоких энергий. Об истории Института, его флагманских научных проектах и экспериментах ребята узнали на интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ» в ДК «Мир».

Летний многопрофильный университет «Россия – Африка» – образовательный проект, ставящий целью оказать поддержку иностранным выпускникам российских вузов, которые работают в странах Африки. В рамках проекта африканские специалисты проходят курсы повышения квалификации по различным образовательным направлениям в нескольких российских вузах. Проект реализуется консорциумом Российско-Африканского сетевого университета при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.