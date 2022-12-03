Сотрудники ОИЯИ – участники Конгресса молодых ученых в Сочи

суббота, 03 декабря 2022 | 12:24    
Новости
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1 декабря в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи стартовал 2-й Конгресс молодых ученых, в котором участвует делегация Объединенного института. Молодые сотрудники ОИЯИ задействованы в дискуссиях на самые актуальные темы, представляют мегасайенс-проект NICA, делятся международным опытом ОИЯИ с участниками Конгресса.

Модератор встречи, директор некоммерческого партнерства «Аналитический центр Международных научно-технологических и образовательных программ» Ирина Куклина, представила Объединенный институт в качестве одного из самых удачных примеров интеграции инфраструктурных и кадровых потенциалов.

«В мире не так много организаций, которые могли бы похвастаться таким длительным периодом существования, постоянным развитием инфраструктуры и непрерывной коллаборацией ученых в разных политических и временных контекстах», — сказала она.

Участники дискуссии обсудили крупные инфраструктурные научные объекты, в том числе мегасайенс-проект ускорительный комплекс NICA. Было высказано общее мнение, что этот проект являет собой образец интеграции и способен вывести ученых к новым горизонтам научных исследований и сотрудничества.

Еще одной темой встречи стало Пагуошское движение ученых и важность вовлечения в него научной молодежи. Выступающие неоднократно подчеркивали необходимость создания специальных молодежных программ, принятие взвешенных решений в сфере науки и роль личных контактов между исследователями разных стран.

Для участия в Конгрессе от ОИЯИ в Сочи прибыли молодые сотрудники ЛНФ, ЛРБ, ЛЯП, ЛТФ и ЛИТ. 2 декабря в работе дискуссии «Развитие научно-популярного туризма: первые результаты и перспективы» участие примет и.о. директора УНЦ ОИЯИ Александр Верхеев. В течение всех дней мероприятия работает стенд Института на выставке Инициативы «Научный туризм», где сотрудники ОИЯИ рассказывают посетителям о проекте NICA.

Конгресс молодых ученых в Сочи — ключевое мероприятие 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Его посетят специалисты из порядка 40 стран. Среди них — студенты и молодые ученые из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы, Узбекистана и других стран. Для участников Конгресса подготовлена насыщенная и разнообразная программа: круглые столы, экспертные сессии, панельные дискуссии, новые неформальные и оригинальные форматы мероприятий.

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