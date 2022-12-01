Сотрудники Мособлпожспас провели лекцию для школьников Дубны

Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части совместно с сотрудниками полиции и общественниками провели урок безопасности для учеников школы № 7.

Занятие прошло вблизи озера в дубненском парке семейного отдыха. Спасатели рассказали школьникам много интересного: почему нельзя кататься на коньках в необорудованных местах, какая толщина льда является опасной, как помочь тонущему в ледяной воде.

Работники Мособлпожспас напомнили, что в начале зимы ледовое покрытие водоёмов хрупкое. Даже маленький ребенок может провалиться под лёд.