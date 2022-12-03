Резидент ОЭЗ «Дубна» получил льготный заем ФРП на 500 млн рублей

суббота, 03 декабря 2022 | 13:40    
Новости
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Фонд развития промышленности выделил компании «ПСК Фарма» льготный заем в размере 500 млн рублей. Резидент ОЭЗ «Дубна» направит средства на создание импортозамещающего производства биологических субстанций общим объемом 30 кг в год.

«ПСК Фарма» входит в Группу компаний «Рус Биофарм». На предприятии разрабатывают и производят лекарственные препараты для терапии социально значимых заболеваний в различных нозологиях. С 2016 года резидент ОЭЗ «Дубна» участвует в реализации стратегии импортозамещения и выполняет задачи Государственной программы развития фармацевтической промышленности. В марте этого года было объявлено о готовности к работе цеха для разработки и производства собственных химических субстанций - основного активного ингредиента для своих препаратов.

Запуск производства биологических субстанций для биотехнологических препаратов станет еще одним шагом на пути к организации полного цикла производства отечественных лекарственных препаратов. В ближайших планах «ПСК Фарма» - увеличение объема производства технологически сложных химических и биотехнологических жизненно важных лекарственных средств. Сегодня в портфеле компании уже 4 биотехнологических лекарственных средства, а к 2025 году планируется расширение этого списка до 15 наименований.

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