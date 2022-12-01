Резидент ОЭЗ «Дубна» поделился секретами цифровизации со ставропольцами

По мнению экспертов Hopper IT, оцифровка и внедрение финансовых отчетов могут обеспечить кратный рост любого дела или предприятия. Удобные IT-инструменты нужны для масштабирования, увеличения чистой прибыли, исключения лишних затрат. Специалисты рассказали аудитории о том, с чего лучше начать цифровизацию, какие решения для этого существуют на сегодняшний день и как внедрить их в компанию.

"Цифры - основа предпринимательства, - считает директор по развитию бизнеса Hopper IT Сергей Радченко. - Это универсальный язык, который легко понять каждому. Они сильно облегчат оперативное управление - с помощью цифр легко отслеживать эффективность каждого отдела, сотрудника, канала продаж".

Напоминаем, что недавно в Hopper IT запустили проект помощи бизнесу «Цифровая трансформация». В рамках проекта эксперты компании проводят бесплатные консультации для предпринимателей по автоматизации и цифровизации. Чтобы получить помощь, нужно оставить заявку на сайте: https://bitrix.hopper-it.ru/