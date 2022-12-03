ОИЯИ присоединяется к движению научного туризма в России

Среди тем дискуссии были обеспечение доступа широкой публики к объектам науки, а также вопросы контент-наполнения экскурсий и образования экскурсоводов. Обсуждался запуск проекта в сфере научного туризма «Менделеев Тур». Участие в дискуссии принял и.о. директора Учебно-научного центра ОИЯИ Александр Верхеев.

Спикер сессии, первый зампредседателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга назвал Дубну главным городом нового трехдневного путешествия по наукоградам Подмосковья «Менделеев-тур». Маршруты тура продуманы таким образом, что будут интересны и детям, и взрослым. Они проходят по восьми наукоградам Москвы, Московской и Калужской областей — Дубне, Королеву, Жуковскому, Обнинску, Зеленограду, Звенигороду, Протвино, Черноголовке.

«Очень хорошо, что маршрут в Дубну уже реализован. Он открывает ОИЯИ для туристов. Помимо этого, Дубна – очень комфортный, привлекательный, душевный и романтичный город, куда хочется возвращаться и возвращаться», — отметил спикер.

Также на встрече было рассмотрено предложение подбирать варианты маршрута в том числе и по конкретной тематике — химия, атомная энергетика, авиастроение и другие. В каждом варианте маршрута предлагается посещение научной организации и лабораторий, тематические лекции и мастер-классы, допуск в локации, куда простым посетителям вход ограничен.

Александр Верхеев рассказал, что целевой задачей УНЦ ОИЯИ является работа со студентами. Однако в последнее время огромную важность, в том числе и для Объединенного института, приобретает профориентация школьников. Работа с детьми на закрытых для общественного доступа научных площадках представляет сложность для организаций, подобных ОИЯИ.

«На работающие установки, такие как Фабрика сверхтяжелых элементов или ускорительный комплекс NICA, невозможно прийти в любой момент. Поэтому для целей профориентации и популяризации были созданы экспозиции ОИЯИ вне технических площадок». Так, в Музее истории науки и техники ОИЯИ проводятся экскурсии об истории международного научного центра в Дубне. В Доме культуры «Мир» открыта интерактивная выставка «Базовые установки ОИЯИ». Выставка охватывает основные современные научные направления и исследования в Институте.

Научно-популярный туризм – это инициатива объявленного в России Десятилетия науки и технологий, призванная повысить доступность информации о достижениях российской науки. В рамках инициативы была разработана программа научно-популярного туризма для молодежи, стартовавшая 15 ноября 2022 года. В десяти регионах страны уже открыты уникальные комплексные туры для школьников, студентов и взрослой аудитории. Научные туристы могут посетить 50 научно-исследовательских и образовательных центров; в число пилотных проектов вошел и Объединенный институт ядерных исследований. 12-часовое путешествие из Москвы в Дубну рассчитано на школьников 7 – 11 классов и включает посещение интерактивной выставки «Базовые установки ОИЯИ» в ДК «Мир», экскурсию по Музею истории науки и техники ОИЯИ, а также мастер-классы, опыты, квизы в лабораториях физики, химии и геологии университета «Дубна».

«На начальном этапе мы предложили приезжать в Дубну и посещать выставки школьникам, — сказал Александр Верхеев. — Сейчас мы ориентируемся на школьные классы с привлечением и родительской аудитории». Помимо этого, добавил он, на платформе edu.jinr.ru для всех желающих доступны к просмотру онлайн-экскурсии по лабораториям Института.

Модератором сессии «Развитие научно-популярного туризма: первые результаты и перспективы» выступила куратор инициативы «Научно-популярный туризм» Дарья Бессуднова.

Ее собеседниками стали заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Иван Смирнов, заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» по научной работе Екатерина Яцишина, научный сотрудник ГАУ «Научный центр изучения Арктики» (ЯНАО, Россия) Ростислав Локтев, а также представители туроператоров.