В Дубне зимующим водоплавающим птицам ничего не угрожает

В СМИ и социальных сетях обсуждается, кто должен спасать пернатых, от кого и какие разрешения для этого нужно получать. Также появилась информация о том, что заниматься этим должны сотрудники МЧС.

«Мы уже неоднократно разъясняли, что за очень редкими исключениями спасать никого не нужно. Многие водоплавающие задерживаются с отлетом, пока позволяют климатические условия и кормовая база, некоторые птицы, в частности, лебеди, могут остаться в регионе на всю зиму, обитая на незамерзающих участках Москвы-реки, Клязьмы, Пахры и других водоемов», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что разрешение на изъятия любых видов фауны из дикой природы может выдать только министерство экологии региона и на основании случаев, предусмотренных законодательством.

По его словам, некоторые птицы не улетают лишь потому, что жители подкармливают их, чего делать категорически не рекомендуется.