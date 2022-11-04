В Дубне зимующим водоплавающим птицам ничего не угрожает

пятница, 04 ноября 2022 | 10:50    
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Перед наступлением зимы участились обращения жителей Московской области, которые обеспокоены судьбой водоплавающих птиц в водоемах региона. Региональное министерство экологии сообщает, что для птиц нет никакой угрозы.

В СМИ и социальных сетях обсуждается, кто должен спасать пернатых, от кого и какие разрешения для этого нужно получать. Также появилась информация о том, что заниматься этим должны сотрудники МЧС.

«Мы уже неоднократно разъясняли, что за очень редкими исключениями спасать никого не нужно. Многие водоплавающие задерживаются с отлетом, пока позволяют климатические условия и кормовая база, некоторые птицы, в частности, лебеди, могут остаться в регионе на всю зиму, обитая на незамерзающих участках Москвы-реки, Клязьмы, Пахры и других водоемов», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что разрешение на изъятия любых видов фауны из дикой природы может выдать только министерство экологии региона и на основании случаев, предусмотренных законодательством.

По его словам, некоторые птицы не улетают лишь потому, что жители подкармливают их, чего делать категорически не рекомендуется.

«Птицы питаются водными растениями, мелкими рачками и другими водными биоресурсами. Иссякающая к зиме кормовая база, как раз, является стимулом для отлета на зимовку. Поэтому еще раз убедительно просим жителей не подкармливать птиц и не пытаться их извлечь из водоемов и передавать зоозащитникам. Так можно сделать только хуже для пернатых», - объяснил министр.

Тэги: 
Дубна
экология
звери
Источник:
РИАМО
Автор:
Редакция Новостей
01.11.2022 | 12:35   
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