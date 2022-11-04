Школьники России проведут биомониторинг регионов вместе с ОИЯИ

Эту задачу ОИЯИ ребята будут решать в течение ноября. Сначала юные ученые соберут информацию о том, какие источники загрязнения есть в их регионах – заводы, ТЭЦ, дороги и др. На этом этапе им также предстоит выяснить, какие тяжелые металлы эти загрязнители могут выбрасывать в окружающую среду. Вторая задача – предложить дешевые и эффективные методы, чтобы следить за состоянием окружающей среды, либо методы, которые помогут снизить загрязнение. Выбрать объекты природы для мониторинга или очистки ребята должны самостоятельно. Это может быть почва, вода или воздух. Затем, пользуясь специальными формулами, школьники рассчитают перенос загрязнений – в каких направлениях, на какие расстояния они могут распространиться.

«Вместе с ребятами мы хотим построить интерактивную карту России. Мы нанесем на нее предприятия, которые выявят школьники, и металлы, которые попадают в окружающую среду, — рассказывает куратор проекта ОИЯИ, начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований ЛНФ ОИЯИ Инга Зиньковская. – Нам, ученым, такой проект позволит выделить загрязненные точки в стране, где мы потом сможем провести углубленные биомониторинговые работы. Надеемся, что ребята предложат новаторские идеи для мониторинга или очистки окружающей среды. Если такую идею возможно реализовать, то вместе с ее авторами мы ее проверим и воплотим в жизнь в лабораторных условиях».

Подобный образовательный проект Лаборатория нейтронной физики запустила также для центра «Сириус.Кузбасс». Школьники помогают ученым размещать мешочки со мхами-биомониторами в семи городах Кемеровской области и составляют карты расположения источников загрязнения воздуха. Мхи затем прибудут в ОИЯИ, где ученые определят в них содержание тяжелых металлов, и вместе с ребятами будут готовить научные публикации.

17 ноября в Сочи, где располагается центр «Сириус», Инга проведет офлайн-консультацию для участников «Уроков настоящего», а 21 ноября консультация пройдет в онлайн-формате.

Цель программы «Уроки настоящего» — организовать совместную проектную и исследовательскую работу школьников и научных лидеров страны. На базах школ формируются студии от 5 до 7 школьников 7–11 классов. Студийцы встречаются оффлайн и онлайн c ведущими учеными и технологами страны и мира и выполняют задачи от научных лидеров проекта. Проект длится в течение всего учебного года. Школьники, подавшие заявки прямо сейчас, еще успеют подключиться к решению задач третьего цикла, включая задачу от Объединенного института.