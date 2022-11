ОИЯИ-Вьетнам: на пути к Стратегии сотрудничества

Работа делегации в столице Вьетнама началась 27 октября в Университете науки и технологий г. Ханоя (USTH), высшем учебном заведении, входящем в систему Вьетнамской академии наук и технологий (VAST). Группа сотрудников ОИЯИ во главе с Юрием Панебратцевым, участвующих в работе международного научного симпозиума Origin of Matter and Evolution of Galaxies (OMEG16), развернула в университете мультимедийную выставку, посвященной истории развития и базовым установкам ОИЯИ. Экспозицию, подготовленную при активном содействии VAST и USTH, посетило более 300 человек, в основном научная молодежь.

Для студентов и аспирантов USTH была организована также презентация научной инфраструктуры ОИЯИ, истории и перспектив сотрудничества Вьетнама с Институтом, а также научных направлений Институтов ВАНТ. Одним из лекторов выступил молодой вьетнамский ученый из ОИЯИ Винь Луонг. В режиме телеконференции во встрече участвовали также другие вьетнамские сотрудники ОИЯИ, находящиеся в Дубне, которые поделись своим опытом участия в международных исследовательских проектах Института. Презентации завершились круглым столом, модераторами которого выступили проректор университета Чан Винь Фонг и руководитель Департамента международного сотрудничества ОИЯИ Дмитрий Каманин. Активную позицию Полномочного представителя Вьетнама по участию в программах подготовки кадров и возможностях трудоустройства для молодых исследователей и инженеров в Институте обозначила руководитель международного отдела ВАНТ Ле Квинь Лиен. Презентации вызвали большой интерес у аудитории, что подтвердил целый ряд конкретных вопросов от участников круглого стола, прозвучавшим как на английском, так и на русском языках.

Программа дня продолжилась обсуждением перспектив сотрудничества в Институте геофизики ВАНТ. Директор института Нгуен Суан Ань выступил с рядом предложений по развитию связей с ОИЯИ. В частности, Институт геофизики был бы заинтересован использовать ресурсы суперкомпьютера ЛИТ для обработки данных национальной системы мониторинга землетрясений Вьетнама, а также в подготовке информационных специалистов в этой области. Далее делегация ОИЯИ посетила одну из станций системы изучения физической природы молний и атмосферных аэрозолей, а также детскую научную школу.

В пятницу, 28 октября, делегация ОИЯИ посетила Институт ядерных наук и технологий (Institute for Nuclear Science and Technology – INST), входящий в структуру ВИНАТОМ, где встретилась с руководством и научными сотрудниками, а также ознакомилась с основными направлениями научной программы INST, посетила его лаборатории, в том числе циклотронную лабораторию по производству медицинских изотопов. Встречей в формате круглого стола, собравшего руководителей подразделений, руководил Нгуен Хуу Квиет, заместитель директора INST. Как результат обсуждения предложено организовать рабочий визит представителей института в ОИЯИ для установления прямых контактов в соответствующих научных группах.

Для подведения итогов визита делегации ОИЯИ в Ханой и Хошимин во Вьетнамской академии наук и технологий была организована встреча делегации ОИЯИ с Полномочным представителем Вьетнама Чан Туан Анем, вице-президентом VAST, в которой приняли участие президент ВИНАТОМ Чан Чи Тхань, а также руководители Института физики, Института геофизики и университета USTH. В ходе обсуждения стороны отметили широкий спектр направлений совместной работы, представляющий большой взаимный интерес, среди которых расширение научного сотрудничества, вопросы инженерно-технологического характера, программы подготовки кадров разного уровня, расширение международного сотрудничества в регионе ASEAN, открытие информационного центра ОИЯИ во Вьетнаме, возможности для вьетнамского высокотехнологичного бизнеса. Стороны договорились продолжить работу над Стратегическим планом сотрудничества Вьетнама и ОИЯИ, в котором найдут отражение все приоритетные направления взаимодействия на ближайшую, средне- и долгосрочную перспективу, механизмы реализации совместных работ и ожидаемые результаты.

В качестве реализации намеченных планов Стороны в начале 2023 года проведут очередное заседание Совместного комитета по сотрудничеству. Также ОИЯИ получил приглашение направить в 2023 году делегации во Вьетнам на две международные конференции, а вьетнамские руководители – продолжить участие в программах JEMS.