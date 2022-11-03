О запрете запусков всех видов беспилотных средств, в том числе квадрокоптеров

четверг, 03 ноября 2022 | 15:27    
Новости
     450
В связи с президентским указом о введении режима повышенной готовности, на территории Московской области был запрещен запуск всех видов беспилотных средств, в том числе квадрокоптеров.

Такие меры предприняты в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Нарушение воздушного пространства повлечет наложение административного штрафа в соответствии со статьей 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства».

К полетам несанкционированных беспилотников над территорией Московской области правоохранителями будут применяться различные меры по подавлению и прекращению полетов.

Тэги: 
Подмосковье
закон
авиация
06.11.2022 | 13:28   
Новости
    143
О стажировках будущих клинических психологов
Студенты 1-5 курсов Кафедры клинической психологии Университета "Дубна" проходят практику на новых исследовательских...
Университет Дубна | работа
01.11.2022 | 12:35   
Новости
    315
Детскому саду №11 «Созвездие» - 5 лет
Первый юбилей отмечает Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №11 «Созвездие»: самому новому...
Дубна | образование | праздник
06.11.2022 | 13:55   
Новости
    174
Аспирантка Университета "Дубна" одержала победу во Всероссийском педагогическом конкурсе
Аспирантка Кафедры клинической психологии Университета "Дубна" Анна Ляскович победила во Всероссийском конкурсе «...
Университет Дубна | конкурс | соотечественники