О запрете запусков всех видов беспилотных средств, в том числе квадрокоптеров

четверг, 03 ноября 2022 | 15:27
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В связи с президентским указом о введении режима повышенной готовности, на территории Московской области был запрещен запуск всех видов беспилотных средств, в том числе квадрокоптеров.
Такие меры предприняты в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
Нарушение воздушного пространства повлечет наложение административного штрафа в соответствии со статьей 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства».
К полетам несанкционированных беспилотников над территорией Московской области правоохранителями будут применяться различные меры по подавлению и прекращению полетов.