Начались занятия в Школе инновационной педагогики Университета "Дубна"

четверг, 03 ноября 2022 | 15:06    
Новости
     241
Для зачисления поступающие должны были пройти психологическое тестирование и тестирование по профильной дисциплине – математике, информатике, физике, химии или русскому языку – в зависимости от выбранной программы. По результатам конкурсного отбора в ШИП было зачислено 32 человека из более 70, подавших заявления.

Подать заявление могли студенты университета «Дубна» начиная с 3-го курса бакалавриата, специалитета, магистранты и аспиранты, а также сотрудники университета.

Обучение в Школе продлится год. За время учебы слушатели познакомятся с основами педагогики и педагогической психологии, инклюзивного и электронного образования, методикой преподавания школьных дисциплин, важнейшими элементами педагогической риторики, пройдут педагогическую практику в школах и интенсивы от тренеров ГГТУ по организации проектной деятельности в школе и финским образовательным технологиям.

Выпускники ШИП уже работают в школах Дубны, Талдома и Дмитрова, центрах дополнительного образования для детей.

Тэги: 
Университет Дубна
образование
06.11.2022 | 13:28   
Новости
    143
О стажировках будущих клинических психологов
Студенты 1-5 курсов Кафедры клинической психологии Университета "Дубна" проходят практику на новых исследовательских...
Университет Дубна | работа
01.11.2022 | 12:35   
Новости
    315
Детскому саду №11 «Созвездие» - 5 лет
Первый юбилей отмечает Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №11 «Созвездие»: самому новому...
Дубна | образование | праздник
06.11.2022 | 13:55   
Новости
    174
Аспирантка Университета "Дубна" одержала победу во Всероссийском педагогическом конкурсе
Аспирантка Кафедры клинической психологии Университета "Дубна" Анна Ляскович победила во Всероссийском конкурсе «...
Университет Дубна | конкурс | соотечественники