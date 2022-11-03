Начались занятия в Школе инновационной педагогики Университета "Дубна"

четверг, 03 ноября 2022 | 15:06
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Для зачисления поступающие должны были пройти психологическое тестирование и тестирование по профильной дисциплине – математике, информатике, физике, химии или русскому языку – в зависимости от выбранной программы. По результатам конкурсного отбора в ШИП было зачислено 32 человека из более 70, подавших заявления.
Подать заявление могли студенты университета «Дубна» начиная с 3-го курса бакалавриата, специалитета, магистранты и аспиранты, а также сотрудники университета.
Обучение в Школе продлится год. За время учебы слушатели познакомятся с основами педагогики и педагогической психологии, инклюзивного и электронного образования, методикой преподавания школьных дисциплин, важнейшими элементами педагогической риторики, пройдут педагогическую практику в школах и интенсивы от тренеров ГГТУ по организации проектной деятельности в школе и финским образовательным технологиям.
Выпускники ШИП уже работают в школах Дубны, Талдома и Дмитрова, центрах дополнительного образования для детей.