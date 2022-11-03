Начались занятия в Школе инновационной педагогики Университета "Дубна"

Подать заявление могли студенты университета «Дубна» начиная с 3-го курса бакалавриата, специалитета, магистранты и аспиранты, а также сотрудники университета.

Обучение в Школе продлится год. За время учебы слушатели познакомятся с основами педагогики и педагогической психологии, инклюзивного и электронного образования, методикой преподавания школьных дисциплин, важнейшими элементами педагогической риторики, пройдут педагогическую практику в школах и интенсивы от тренеров ГГТУ по организации проектной деятельности в школе и финским образовательным технологиям.

Выпускники ШИП уже работают в школах Дубны, Талдома и Дмитрова, центрах дополнительного образования для детей.