Качество продукции «ВестМедГрупп» соответствует международным стандартам

Аудиторы органа по сертификации провели анализ деятельности компании «ВестМедГрупп» и оценили соответствие установленной на производстве системы менеджмента качества критериям, заявленным в ГОСТ ISO 13485—2017 (ISO 13485–2016). На основании полученных данных компании был выдан сертификат соответствия № РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС03-0131.

В ходе аудита сотрудники органа сертификации отметили высокий уровень оснащенности предприятия «ВестМедГрупп», в том числе современными энергоэффективными многофункциональными автоматизированными комплексами, а также современный подход к организации рабочего процесса и применение новейших технологий, основанных на принципах безопасности, энергосбережения и бережного отношения к окружающей среде. Специалисты отдельно отметили высокую степень вовлеченности сотрудников компании в процессы достижения целевых производственных показателей, определяющую эффективность заданных критериев качества, позволяющих поставлять в государственные и коммерческие лечебно-профилактические учреждения высокотехнологичное медицинское оборудование, которое отвечает всем требованиям безопасности и функциональных характеристик.

Получение сертификата подтверждает соответствие интегрированной системы менеджмента качества требованиям мировых стандартов и позволяет компании «ВестМедГрупп» обеспечивать дальнейшее устойчивое развитие с применением передовых технологий и современных производственных практик, выпускать надежное, функциональное и безопасное медицинское оборудование под брендом CADUCEUS.