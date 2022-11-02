Качество продукции «ВестМедГрупп» соответствует международным стандартам

среда, 02 ноября 2022 | 12:50    
Новости
     251
Подмосковный производитель медицинского оборудования компания «ВестМедГрупп» успешно прошла сертификационный аудит интегрированной системы менеджмента - управление качеством на производстве резидента ОЭЗ «Дубна» соответствует международным стандартам.

Аудиторы органа по сертификации провели анализ деятельности компании «ВестМедГрупп» и оценили соответствие установленной на производстве системы менеджмента качества критериям, заявленным в ГОСТ ISO 13485—2017 (ISO 13485–2016). На основании полученных данных компании был выдан сертификат соответствия № РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС03-0131.

В ходе аудита сотрудники органа сертификации отметили высокий уровень оснащенности предприятия «ВестМедГрупп», в том числе современными энергоэффективными многофункциональными автоматизированными комплексами, а также современный подход к организации рабочего процесса и применение новейших технологий, основанных на принципах безопасности, энергосбережения и бережного отношения к окружающей среде. Специалисты отдельно отметили высокую степень вовлеченности сотрудников компании в процессы достижения целевых производственных показателей, определяющую эффективность заданных критериев качества, позволяющих поставлять в государственные и коммерческие лечебно-профилактические учреждения высокотехнологичное медицинское оборудование, которое отвечает всем требованиям безопасности и функциональных характеристик.

Получение сертификата подтверждает соответствие интегрированной системы менеджмента качества требованиям мировых стандартов и позволяет компании «ВестМедГрупп» обеспечивать дальнейшее устойчивое развитие с применением передовых технологий и современных производственных практик, выпускать надежное, функциональное и безопасное медицинское оборудование под брендом CADUCEUS.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
ВестМедГрупп
продукция
01.11.2022 | 19:44   
Новости
    388
В Дубне состоялось торжественное открытие Центра бизнеса
Он расположился на территории ОЭЗ «Дубна». 1 ноября его открыли представители администрации, торгово-промышленной-...
ОЭЗ Дубна | бизнесу
07.11.2022 | 13:04   
Новости
    96
Два резидента ОЭЗ «Дубна» вошли в список победителей конкурса субсидий правительства Подмосковья
Подмосковный Мининвест подвел промежуточные итоги конкурсного отбора по предоставлению субсидий из бюджета Московской...
ОЭЗ Дубна | Алтегра | Гранат Био Тех | финансы | конкурс
06.11.2022 | 13:28   
Новости
    143
О стажировках будущих клинических психологов
Студенты 1-5 курсов Кафедры клинической психологии Университета "Дубна" проходят практику на новых исследовательских...
Университет Дубна | работа