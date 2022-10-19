Заседание Комитета Госдумы по науке и высшему образованию пройдет в ОИЯИ

среда, 19 октября 2022 | 14:45    
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20 октября в Дубне Комитет Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию проведет совместно с Объединенным институтом ядерных исследований расширенное выездное заседание на тему «Потенциал наукоградов и территорий с высокой концентрацией интеллекта для форсированного научно-технологического развития России: законотворческий контекст».

Участники также планируют обсудить меры поддержки по формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику наукоградов. Будет рассмотрен опыт развития и эффективного использования научно-технического потенциала наукоградов Московской области и Дубны как примера технополиса. Еще одной темой обсуждения станет привлечение молодежи в инновационную экономику для развития научно-технологического потенциала наукоградов. Участникам заседания будут представлены наиболее успешные практики ОИЯИ как международного межправительственного научного центра в российском наукограде Дубна.

Среди участников от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации будут председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и члены Комитета, представители Объединенного института ядерных исследований во главе с директором Григорием Трубниковым, начальник Управления науки и инноваций Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Александра Антонова, глава городского округа Дубна Сергей Куликов и представители органов местного самоуправления, а также представители общественных организаций.

В ходе визита в наукоград Дубна делегация Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию ознакомится с научной инфраструктурой Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, где узнает о ходе реализации мегасайенс-проекта NICA. Программой также предусмотрено посещение интерактивной выставки ОИЯИ, посвященной истории и базовым установкам Института.

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