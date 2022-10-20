Встреча Полномочного представителя Египта с руководством ОИЯИ

четверг, 20 октября 2022 | 11:30    
Новости
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19 октября состоялась рабочая онлайн-встреча Полномочного представителя Правительства Арабской Республики Египет в ОИЯИ Махмуда Сакра с вице-директором Лъчезаром Костовым и представителями руководства Института. Дискуссия была посвящена предстоящему ноябрьскому Комитету полномочных представителей ОИЯИ и дальнейшим шагам по наращиванию взаимодействия.

Участники встречи обсудили ход подготовки к проведению в Египте в ноябре этого года заседания Финансового комитета и сессии Комитета полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ. Было отмечено, что основные вопросы подготовки заседаний решены. Заседания пройдут в гостинице Хилтон в Хургаде. В прошлом году Египет стал полноправным участником Объединенного института и впервые выступит в качестве принимающей стороны в проведении выездного заседания КПП.

В фокусе встречи были также практические вопросы участия Египта в деятельности Объединенного института и, прежде всего, формирования Египетской национальной группы исследователей в ОИЯИ. Стороны обсудили финансовые аспекты и план совместных мероприятий. В частности, ожидается, что до конца текущего года ОИЯИ посетит делегация руководителей сферы науки и образования Египта.

Одним из результатов встречи стала договоренность о проведении Координационного комитета по сотрудничеству Египет-ОИЯИ в обновленном формате сразу по окончании заседания КПП ОИЯИ в Хургаде 24 ноября.

С Египетской стороны в дискуссии по видеоконференцсвязи участвовали вице-президент ASRT Джина аль-Фики, а также руководитель национальной группы Египта, старший научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Ваель Бадави. Со стороны ОИЯИ в «шахматной комнате» собрались главный ученый секретарь ОИЯИ Сергей Неделько, руководитель Департамента международного сотрудничества Дмитрий Каманин, заместитель руководителя ДМС Анна Котова, а также руководитель Департамента кадров и делопроизводства Елена Колганова.

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