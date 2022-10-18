Важные исследования для надёжности отечественной радиоэлектроники

вторник, 18 октября 2022 | 18:31    
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НПП «Детектор» производит дозиметрическое оборудование широкого спектра применения. Также резидент ОЭЗ «Дубна» выполняет важнейшие исследования по заказам «Роскосмоса», «Росатома», отечественных предприятий промышленности.

Научно-производственное предприятие «Детектор» было создано сотрудниками различных предприятий радиоэлектронной и медицинской промышленности. Цель реализуемого проекта - перспективные радиационные исследования материалов, а также разработка и производство дозиметрического оборудования самого широкого назначения.

"Сегодня одно из основных направлений, над которым трудится наша команда, - это испытания и сертификация изделий электронной техники на стойкость к воздействию факторов космического пространства, - рассказал генеральный директор ООО «НПП «Детектор» Антон Бычков. - Начиная с прошлого года и до настоящего момента наш испытательный стенд ИИК-10К-400 является основным для проведения испытаний, в том числе и сертификационных, в части стойкости к воздействию специальных факторов 7.К и 8.К для ряда предприятий электронной промышленности. Работы ведутся в интересах Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России, Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и предприятий ОПК".

Данные исследования необходимы для обеспечения надежности и качества разрабатываемой радиоэлектронной аппаратуры. С 2021 года НПП «Детектор» уже выполнено и обеспечено проведение испытаний в части воздействия специальных факторов более чем для 300 типономиналов электронной компонентной базы, из которых свыше 170 - в период с января по октябрь этого года. В планах резидента ОЭЗ «Дубна» осуществить еще не менее 50 таких испытаний до конца 2022 года и не менее 200 - в 2023 году.

В НПП «Детектор» работают высококвалифицированные специалисты, практический опыт большинства из них составляет более 15 лет. Это в первую очередь эффективная инженерная команда, которой по плечу решение самых сложных задач отрасли. Компания стала резидентом ОЭЗ чуть более двух лет назад, а сегодня, особенно в условиях санкционного давления на Россию недружественных стран, в ее разработках и оборудовании заинтересованы такие госкорпорации, как «Роскосмос» и «Росатом», многие предприятия научно-промышленного комплекса страны.

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