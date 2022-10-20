В Дубне задержан подозреваемый в попытке сбыта метадона и героина

Подозреваемый планировал организовать незаконный сбыт наркотических веществ на территории г. Дубна путем оборудования «закладок» (тайников).

В ходе личного досмотра у злоумышленника в кармане брюк полицейские обнаружили и изъяли 57 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, в свертках находились наркотические средства – метадон и героин.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.