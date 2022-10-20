В Дубне задержан подозреваемый в попытке сбыта метадона и героина

четверг, 20 октября 2022 | 13:02    
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Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Подозреваемый планировал организовать незаконный сбыт наркотических веществ на территории г. Дубна путем оборудования «закладок» (тайников).

В ходе личного досмотра у злоумышленника в кармане брюк полицейские обнаружили и изъяли 57 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, в свертках находились наркотические средства – метадон и героин.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Тэги: 
Дубна
наркотики
полиция
Источник:
ОМВД России по г.о. Дубна
Автор:
Редакция Новостей
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