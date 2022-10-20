Сотрудников ОЭЗ «Дубна» обучили приёмам оказания первой медицинской помощи пострадавшим

Участники узнали, какие существуют этапы оказания медицинской помощи, как оценить состояния человека, потерявшего сознание, а также как реанимировать взрослого человека и ребёнка. На манекенах были показаны приемы оказания первой медицинской помощи. А в конце обучения участники применили полученные знания на практике.