Сотрудников ОЭЗ «Дубна» обучили приёмам оказания первой медицинской помощи пострадавшим

четверг, 20 октября 2022 | 12:30
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Обучение проводили специалисты отдела охраны труда и промышленной безопасности ОЭЗ «Дубна», в числе спикеров были опытные сотрудники скорой помощи, которые отметили значимость своевременного и правильного оказания доврачебной помощи.
Участники узнали, какие существуют этапы оказания медицинской помощи, как оценить состояния человека, потерявшего сознание, а также как реанимировать взрослого человека и ребёнка. На манекенах были показаны приемы оказания первой медицинской помощи. А в конце обучения участники применили полученные знания на практике.