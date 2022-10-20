Сотрудников ОЭЗ «Дубна» обучили приёмам оказания первой медицинской помощи пострадавшим

четверг, 20 октября 2022 | 12:30    
Новости
     240
Обучение проводили специалисты отдела охраны труда и промышленной безопасности ОЭЗ «Дубна», в числе спикеров были опытные сотрудники скорой помощи, которые отметили значимость своевременного и правильного оказания доврачебной помощи.

Участники узнали, какие существуют этапы оказания медицинской помощи, как оценить состояния человека, потерявшего сознание, а также как реанимировать взрослого человека и ребёнка. На манекенах были показаны приемы оказания первой медицинской помощи. А в конце обучения участники применили полученные знания на практике.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
безопасность
медицина
18.10.2022 | 18:31   
Новости
    291
Важные исследования для надёжности отечественной радиоэлектроники
НПП «Детектор» производит дозиметрическое оборудование широкого спектра применения. Также резидент ОЭЗ «Дубна»...
ОЭЗ Дубна | Детектор
18.10.2022 | 18:49   
Новости
    296
Резидент ОЭЗ «Дубна» набирает специалистов
Завод «Энкор» уже больше года производит современное электротехническое оборудование. Сегодня резидент ОЭЗ «Дубна»...
ОЭЗ Дубна | Энкор | вакансии
22.10.2022 | 11:45   
Новости
    133
ОЭЗ «Дубна» подключат к новым энергосистемам
Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начали монтировать новое коммутационное оборудование класса напряжения...
ОЭЗ Дубна | электроэнергия