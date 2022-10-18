Резидент ОЭЗ «Дубна» набирает специалистов

вторник, 18 октября 2022 | 18:49    
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Завод «Энкор» уже больше года производит современное электротехническое оборудование. Сегодня резидент ОЭЗ «Дубна» расширяет производство и заинтересован в квалифицированных кадрах.

Компания «Энкор», ведущий разработчик и производитель электротехнического оборудования для энергетической отрасли и транспорта, построила на правобережном участке особой экономической зоны в Дубне научно-производственный комплекс, общая площадь которого составляет почти 18 тыс. кв. метров. Здесь налажен выпуск передового электротехнического оборудования – преимущественно комплектных распределительных устройств для тяговых подстанций, которые используются на инфраструктурных объектах электросетевого комплекса, железной дороги, метро и для объектов инженерной инфраструктуры.

За полтора года число сотрудников на производстве «Энкор» возросло до 160, большая часть которых - жители Подмосковья. А в ближайшем будущем, следуя стратегии расширения производственных мощностей, резидент ОЭЗ «Дубна» намерен увеличить свою команду до 240 специалистов. Руководство компании уделяет особое внимание профориентационной работе, и завод является прекрасной площадкой для развития и обучения молодых специалистов. Компания сотрудничает с местными вузами, проводятся регулярные экскурсии для студентов, предусмотрены стажировки, после которых самые успешные и амбициозные выпускники получат предложения о работе.

Сегодня современному производству «Энкор» требуются такие специалисты, как электромонтажники и электромонтажники-схемщики; операторы станков с ЧПУ (фрезерный, токарный); слесари по сборке металлоконструкций, а также упаковщики и плотники.

"Мы всегда рады видеть в нашей команде талантливых и инициативных ребят, у которых есть желание работать в современной технологичной компании, учиться новому, успешно строить собственную карьеру, - отмечает генеральный директор ООО «Энкор» Алексей Попков. – На нашем заводе созданы максимально комфортные условия для того, чтобы каждый наш сотрудник с удовольствием приходил на работу и занимался делом, которое ему по душе".

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