На Московском море планируют открыть новое подразделение ГИМС

Об этом рассказал руководитель тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков.

"Основные места – это Селигер, где достаточное количество как местных, так и гостей, которые приезжают и используют свои маломерные суда. Также это Конаковский каскад, река Шоша, Московское море и Волга. Ниже Конаково до самой Дубны – это наша территория. Достаточно приличное движение в этих местах", — обозначил Сергей Шлыков.

Именно большая интенсивность судового движения, а также развитие портовой зоны в Завидово диктуют новые правила. Поэтому необходимо усилить контроль за этим районом.