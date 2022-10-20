На Московском море планируют открыть новое подразделение ГИМС

Об этом рассказал руководитель тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков.
"Основные места – это Селигер, где достаточное количество как местных, так и гостей, которые приезжают и используют свои маломерные суда. Также это Конаковский каскад, река Шоша, Московское море и Волга. Ниже Конаково до самой Дубны – это наша территория. Достаточно приличное движение в этих местах", — обозначил Сергей Шлыков.
Именно большая интенсивность судового движения, а также развитие портовой зоны в Завидово диктуют новые правила. Поэтому необходимо усилить контроль за этим районом.
"Мы сейчас вносим предложения, чтобы усилить нашу структуру. Хотим усилить Конаковскую зону. Там строится порт, туристическая линия растёт. Для этого всё делается и губернатором, и Министерством туризма. Мы стараемся сейчас усилить конаковскую зону. Будем создавать там ещё одно подразделение, — заявил руководитель тверского инспекторского отделения ГИМС.