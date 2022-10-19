На базе школы №7 начинаются занятия по военно-медицинской подготовке

среда, 19 октября 2022 | 18:14    
Новости
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В наше непростое время умение оказать первую помощь — элементарный, но очень важный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь. Поэтому на базе школы №7 начинаются занятия по военно-медицинской подготовке (тактической медицине).

Подготовка будет включать в себя теоретическую часть и практическую отработку приёмов первой медицинской помощи. Записаться на курсы могут мужчины от 25 до 50 лет, в каждой группе предполагается не более 20 человек. Так обучение будет более эффективным, а инструкторы смогут уделить внимание каждому.

Занятия по тактической медицине проводит врач-хирург, флеболог, сердечно-сосудистый хирург первой квалификационной категории Сергей Борисович Сидоренко. Выпускник одного из ведущих медицинских ВУЗов – Военно-Медицинской Академии им. С.М. Кирова. После окончания академии проходил службу в рядах ВС РФ в должности начальника медицинской службы полка. Операционный стаж 15 лет, ежегодно проводит более 300 операций, включая сложные и комплексные.

Занятия проводятся бесплатно! Запись производится по телефону: 8 (916) 691-60-67.

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