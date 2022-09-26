Резидент ОЭЗ «Дубна» принял участие в форуме KAZAN DIGITAL WEEK

понедельник, 26 сентября 2022 | 18:11    
Новости
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Компания «Икс Ред Групп» стала участником форума KAZAN DIGITAL WEEK - 2022, который проходил с 21 по 24 сентября в Казани и собрал более 10 тысяч ведущих IT-специалистов, политиков, глав регионов России, представителей бизнес-сообщества.

Главная миссия форума Kazan Digital Week - формирование научной, технической и коммерческой коммуникации разработчиков и пользователей технологий, продуктов и услуг цифровой трансформации в условиях санкций, направленных на препятствие научно-технологическому развитию России. Для специалистов резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Икс Ред Групп», проект которой направлен, в том числе, на создание отечественной импортозамещающей VR-платформы для разных сфер жизнедеятельности, участие в масштабном мероприятии дало возможность обменяться опытом с коллегами, больше узнать о тенденциях продвижения информационных проектов.

Форум объединил ведущих разработчиков цифровых технологий нашей страны и стал достаточно представительным: его участников приветствовал премьер-министр Михаил Мишустин, мероприятие посетили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, руководители профильных ведомств, руководство Республики Татарстан.

"Премьер-министр страны в своем выступлении фактически задал основное направление дальнейшего развития цифровых технологий в России: технологическая независимость, самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики", - делится впечатлениями генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов. -  "Работа на форуме велась по множеству тематических направлений. Нас, как разработчиков интерактивного учебного VR-комплекса для врачей хирургов, конечно, заинтересовали такие направления, как цифровые технологии в здравоохранении, медицине и образовании. Удалось ознакомиться с работой ведущих разработчиков программного обеспечения в этих сферах, обменяться опытом реализации цифровых проектов".

Сегодня все VR-платформы контролируются США, VR-оборудование также разрабатывается в основном на Западе. Проект «Икс Ред Групп» по обучению будущих хирургов с помощью уникального комплекса, основанного на VR-технологиях, как раз направлен на импортозамещение. Сегодня разработка резидента ОЭЗ «Дубна» уже активно используется в российских вузах и учреждениях здравоохранения.

"Особое внимание на форуме было уделено и развитию геймдев-индустрии в нашей стране, в рамках мероприятия был проведен интереснейший конкурс «Начни игру» для молодых разработчиков компьютерных игр", - отмечает Булат Каримов. - "Это направление нас также активно интересует, так как уже в ближайшей перспективе компания намерена приступить к реализации в особой экономической зоне нового проекта - в игровой индустрии. И на форуме у нас была отличная возможность ознакомиться с последними продуктами разработчиков данной отрасли".

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