Резидент ОЭЗ «Дубна» принял участие в форуме KAZAN DIGITAL WEEK

Главная миссия форума Kazan Digital Week - формирование научной, технической и коммерческой коммуникации разработчиков и пользователей технологий, продуктов и услуг цифровой трансформации в условиях санкций, направленных на препятствие научно-технологическому развитию России. Для специалистов резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Икс Ред Групп», проект которой направлен, в том числе, на создание отечественной импортозамещающей VR-платформы для разных сфер жизнедеятельности, участие в масштабном мероприятии дало возможность обменяться опытом с коллегами, больше узнать о тенденциях продвижения информационных проектов.

Форум объединил ведущих разработчиков цифровых технологий нашей страны и стал достаточно представительным: его участников приветствовал премьер-министр Михаил Мишустин, мероприятие посетили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, руководители профильных ведомств, руководство Республики Татарстан.

"Премьер-министр страны в своем выступлении фактически задал основное направление дальнейшего развития цифровых технологий в России: технологическая независимость, самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики", - делится впечатлениями генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов. - "Работа на форуме велась по множеству тематических направлений. Нас, как разработчиков интерактивного учебного VR-комплекса для врачей хирургов, конечно, заинтересовали такие направления, как цифровые технологии в здравоохранении, медицине и образовании. Удалось ознакомиться с работой ведущих разработчиков программного обеспечения в этих сферах, обменяться опытом реализации цифровых проектов".

Сегодня все VR-платформы контролируются США, VR-оборудование также разрабатывается в основном на Западе. Проект «Икс Ред Групп» по обучению будущих хирургов с помощью уникального комплекса, основанного на VR-технологиях, как раз направлен на импортозамещение. Сегодня разработка резидента ОЭЗ «Дубна» уже активно используется в российских вузах и учреждениях здравоохранения.